Более 260 млн рублей выделено на реконструкцию дорог Южно-Сахалинска

Восемь дорог планируют реконструировать в 25-м микрорайоне Южно-Сахалинска более чем за 262 млн рублей. Администрация города разместила соответствующий аукцион на сайте госзакупок.

Исходя из документации, ремонтные работы необходимо будет провести на Анивской, Клубной, Телеграфной, Моторной, Тихой, Киевской, Кузнечной и Деповской улицах. В общей сложности на дорогах предстоит уложить 21,4 тыс. кв. м асфальта и 7,7 тыс. кв. м тротуарной плитки, сообщает ИА SakhalinMedia.

Помимо этого, исполнителю необходимо будет демонтировать старые гаражи, сараи, забор, установить бордюры и озеленить некоторые участки улиц, а также установить освещение, дорожные знаки, разметку, ограждения и пр.

Подрядчик будет определен 20 июля. Завершить все необходимые работы планируют до 2019 года. Стоимость работ составит 262,857 млн рублей.