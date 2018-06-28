Франция сняла все обвинения с Керимова

Французские правоохранители сняли все обвинения с российского сенатора Сулеймана Керимова.

В ближайшее время ему вернут паспорт и внесенный залог. Об этом в четверг, 28 июня, сообщил со ссылкой на неназванный источник «Интерфакс».

Полицейские задержали Керимова в аэропорту Ниццы 20 ноября. Из-под стражи его освободили под залог в €5 млн и предъявили условия, среди которых, в частности, запрет на выезд за пределы департамента Приморские Альпы. Позже прокуратура Ниццы потребовала заключить Керимова под стражу, однако апелляционный суд города Экс-ан-Прованс отклонил жалобу, но увеличил сумму залога до €40 млн.

Предполагалось, что суд по делу Керимова во Франции состоится в конце 2018 года или позже, заявлял после ареста россиянина прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

В декабре Совет Федерации обратился к властям Франции, чтобы Керимову разрешили вернуться в Россию.

В итоге в январе суд разрешил ему совершить кратковременную поездку в Россию, затем Керимову периодически стали разрешать выезды в РФ.

В мае сенатор прошел курс лечения в госпитале имени Вишневского, причиной госпитализации политика стали проблемы с сердцем.

Во Франции Керимова обвинили в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов.