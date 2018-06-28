Прямой эфир
Сюжет:

Аргентинский вратарь пожаловался на угрозы после ошибки в матче с хорватами

0
Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вратарь сборной Аргентины Вилли Кабальеро рассказал, что в адрес его семьи стали поступать угрозы после ошибки в матче со сборной Хорватии, которая привела к голу. Об этом футболист написал на своей странице в Instagram.

«Несчастье, неудача, ошибка — называйте это, как хотите. Я многое могу принять, поскольку ошибки в футболе случаются. Но я получил много плохих пожеланий и угроз в свой адрес и адрес своей семьи. Я принимаю свою ошибку, но не хочу, чтобы моя семья переживала такие неприятные дни», — написал Кабальеро.

Матч между Хорватией и Аргентиной состоялся 21 июня в Нижнем Новгороде и завершился крупной победой балканской команды со счетом 3:0. Кабальеро допустил ошибку на 53-й минуте, что привело к первому голу в ворота его команды и положило начало разгрому.

В следующем матче — против Нигерии — Кабальеро остался на скамейке запасных. Его место занял Франко Армани. Аргентинцы сумели одолеть африканскую сборную (2:1) и выйти в плей-офф ЧМ-2018. В 1/8 финала они сыграют с французами.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Авиакомпания снизила цены на перелет в Корею после поражения Германии на ЧМ
Сборные ЧМ-2018 поставили рекорд по количеству автоголов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017