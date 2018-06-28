Аргентинский вратарь пожаловался на угрозы после ошибки в матче с хорватами

Вратарь сборной Аргентины Вилли Кабальеро рассказал, что в адрес его семьи стали поступать угрозы после ошибки в матче со сборной Хорватии, которая привела к голу. Об этом футболист написал на своей странице в Instagram.

«Несчастье, неудача, ошибка — называйте это, как хотите. Я многое могу принять, поскольку ошибки в футболе случаются. Но я получил много плохих пожеланий и угроз в свой адрес и адрес своей семьи. Я принимаю свою ошибку, но не хочу, чтобы моя семья переживала такие неприятные дни», — написал Кабальеро.

Публикация от Willy Caballero (@willycaba) 27 Июн 2018 в 2:38 PDT

Матч между Хорватией и Аргентиной состоялся 21 июня в Нижнем Новгороде и завершился крупной победой балканской команды со счетом 3:0. Кабальеро допустил ошибку на 53-й минуте, что привело к первому голу в ворота его команды и положило начало разгрому.

В следующем матче — против Нигерии — Кабальеро остался на скамейке запасных. Его место занял Франко Армани. Аргентинцы сумели одолеть африканскую сборную (2:1) и выйти в плей-офф ЧМ-2018. В 1/8 финала они сыграют с французами.

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