Mazda отзывает в России более 8 тыс. «шестерок»

Отзыву в России подлежат более 8 тыс. автомобилей Mazda 6, причиной названы возможные проблемы с подушками безопасности, сообщило в четверг, 28 июня, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Машины были проданы в период с августа 2002 года по июнь 2008 года, отмечается в сообщении.

Под влиянием чрезмерной влажности корпуса газогенераторов фронтальных подушек безопасности могут растрескаться, из-за чего при аварии подушки безопасности могут сработать ненадлежащим образом, уточняет Росстандарт.

«Уполномоченные представители изготовителя ООО «Мазда Мотор РУС» проинформируют владельцев автомобилей Mazda 6, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ», — сообщило ведомство.

На отзываемых автомобилях газогенераторы фронтальных подушек безопасности будут заменены, для владельцев авто ремонт машин будет бесплатным.

В апреле Nissan отозвал в России более 750 кроссоверов X-Trail.