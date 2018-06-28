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Ниинисте хочет обсудить с Путиным и Трампом ситуацию в Балтийском море

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Президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что хочет обсудить ситуацию в регионе Балтийского моря в беседах с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

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Заявление лидера Финляндии в четверг, 28 июня, распространила его пресс-служба.

«В моих собственных беседах с президентами я намерен взять на себя вопросы о напряженной ситуации в регионе Балтийского моря, а также о наших задачах в Арктике, в частности, об общих усилиях по борьбе с выбросами черного углерода», — приводит «РИА Новости» выдержку из документа.

16 июля в Хельсинки пройдет встреча Путина и Трампа. В ходе переговоров планируется обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, сообщила сегодня пресс-служба Кремля. В Белом доме информацию о месте и дате встречи лидеров России и США подтвердили.

Впервые о подготовке встречи заговорили в начале лета. Тогда хозяин Белого дома сообщил, что намерен провести встречу с Путиным.

В Кремле заявили, переговоры лидеров двух стран могут состояться до конца августа.

В качестве возможного места встречи Путина и Трампа называлась Вена.

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