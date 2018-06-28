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Путин сообщил о выводе из Сирии более тысячи российских военных

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О крупном выводе войск из Сирии за последние несколько дней рассказал президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.

По его словам, территорию страны покинули 13 самолетов, 14 вертолетов и 1140 человек личного состава, сообщает «РИА Новости».

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Президент подчеркнул тот факт, что это люди c опытом, прошедшие боевые действия.  Глава государства призвал в полной мере использовать сирийский опыт для боевой подготовки личного состава в России.

Пресс-служба Минобороны 25 июня заявила о возвращении в Россию двух вертолетов Ка-52 после выполнения задач в Сирии. В ведомстве подчеркнули, что вертолеты загрузили в самолет Ан-124 «Руслан» на аэродроме Хмеймим 24 июня.

При этом 19 июня спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что борьба с боевиками продолжится. По его словам, на юге Сирии остается достаточное количество террористов, в частности в Идлибе.

Операция российских ВКС в Сирии началась в 2015 году по просьбе президента страны Башара Асада. Она продлилась до декабря 2017 года, когда Путин приказал вернуть из Сирии значительную часть российских войск. За это время летчики ВКС совершили свыше 30 тыс. боевых вылетов

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.

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