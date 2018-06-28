Смытый дождями мост в Хабаровском крае восстановят после спада воды

Восстановление моста, связывающее село Догордон Хабаровского края с внешним миром, планируют начать после того, как уровень воды понизится на достаточную для проведения работ высоту. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации Хабаровского муниципального района.

Прошедшие в Хабаровском крае сильные дожди привели к тому, что 103 жителя села Догордон остались отрезанными от мира — единственный мостовой переход разрушило поднявшейся рекой. Также обильные дожди два раза за последние дни размывали дорогу ведущую в населенный пункт, сообщает ИА AmurMedia.

По данным КГКУ «Хабаровскуправдор», восстановление моста в данный момент затруднено из-за высокого уровня воды в реке и непрекращающихся дождей. Работы по восстановлению начнутся сразу же после окончания дождей и спада уровня воды.

Через реку на малых судах организована доставка ГСМ в село Догордон — они необходимы для бесперебойного снабжения электричеством. В ближайшее время таким же способом планируется доставить населению пенсию.