«Северный поток-2» начнут строить летом даже без разрешения Дании

Газопровод «Северный поток – 2» могут начать строить до получения разрешений от Дании, рассказал финансовый директор оператора проекта Nord Stream 2 AG Пол Коркоран.

«Мы планируем начать летом», — заявил он на газовой конференции в Вашингтоне.

По его словам, компания-оператор уже приступила к подготовительным работам на береговой части и на дне, передает ТАСС.

Коркоран отметил, что на территорию Дании приходится лишь 10% маршрута. По его мнению, если Копенгаген не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, маршрут изменят.

Датский премьер Ларс Лекке Расмуссен заявил 26 июня, что его страна может принять закон, который позволит на юридических основаниях заблокировать или отложить строительство газопровода.

Проект «Северный поток – 2» предусматривает прокладку двух газовых ниток суммарной мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. Газопровод должен пройти через исключительные экономические зоны и территориальные воды Финляндии, России, Швеции, Германии и Дании.