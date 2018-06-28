Прямой эфир

«Северный поток-2» начнут строить летом даже без разрешения Дании

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Газопровод «Северный поток – 2» могут начать строить до получения разрешений от Дании, рассказал финансовый директор оператора проекта Nord Stream 2 AG Пол Коркоран.

Дания затянула с ответом
Копенгаген рассматривает заявку Nord Stream 2 AG больше года вместо положенных четырех месяцев

«Мы планируем начать летом», — заявил он на газовой конференции в Вашингтоне.

По его словам, компания-оператор уже приступила к подготовительным работам на береговой части и на дне, передает ТАСС.

Коркоран отметил, что на территорию Дании приходится лишь 10% маршрута. По его мнению, если Копенгаген не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, маршрут изменят.

Датский премьер Ларс Лекке Расмуссен заявил 26 июня, что его страна может принять закон, который позволит на юридических основаниях заблокировать или отложить строительство газопровода.

Проект «Северный поток – 2» предусматривает прокладку двух газовых ниток суммарной мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. Газопровод должен пройти через исключительные экономические зоны и территориальные воды Финляндии, России, Швеции, Германии и Дании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МИД усомнились в способности Дании помешать «Северному потоку — 2»
Эксперт прокомментировал намерение Дании задержать реализацию «Северного потока - 2»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017