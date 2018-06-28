Джаред Лето сыграет в спин-оффе «Человека-паука»

Лауреат премии «Оскар», музыкант Джаред Лето сыграет в спин-оффе фильма про Человека-паука киновселенной Marvel. Он исполнит роль вампира Морбиуса в одноименной картине. Фильм срежиссирует Даниэль Эспиноса, снявший научно-фантастический фильм ужасов «Живое», триллер «Номер 44» и боевик «Код доступа «Кейптаун»».

Ранее Лето уже числился в составе проекта. Однако официально он подтвердил свое участие, когда убедился в правильности выбранного авторами направления и видения фильма, пишет издание Variety. Эспиноса и актер встречались во время гастролей группы Лето 30 Seconds to Mars в Германии в мае этого года. По итогам встречи музыкант согласился на роль главного антогониста.

Лето уже исполнял роли в фильмах про супергероев. В 2016 году он сыграл Джокера, персонажа DC Comics, в фильме «Отряд самоубийц». В начале июня стало известно, что компания Warner Bros. планирует выход отдельного фильма о Джокере в исполнении Лето.

Впервые персонаж доктор Майкл Морбиус появился в 101-м выпуске комикса «Удивительный Человек-паук» в 1971 году. Он является человеком, который получил способности вампира в результате научного эксперимента. Автором героя был Томас Рой.