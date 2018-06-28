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Более 300 человек эвакуировали из офиса «Башнефти» из-за возгорания

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Более 300 человек эвакуировали днем 28 июня из офиса «Башнефти» в центре Москвы из-за возгорания оргтехники. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник в городских экстренных службах.

Очаг пожара находился в кабинете на первом этаже офиса здания. Площадь возгорания составила менее 1 кв. м. На улицу вывели 340 человек. Пострадавших нет.

Как рассказали в пресс-службе компании, автоматическая система пожаротушения за несколько минут ликвидировала возгорание.

ЧП не повлияло на работу «Башнефти».

С 1 мая в России вступил впервые в силу ГОСТ, обязующий организации ежеквартально тестировать пожарную сигнализацию и дважды в год — работоспособность автоматических систем тушения и противодымной защиты.

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