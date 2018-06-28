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Брянцу запретили делать похоронные кресты из-за жалоб соседей

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Суд запретил предпринимателю из Брянска заниматься производством кладбищенских крестов. Поводом стал жалобы соседей.

По данным природоохранной прокуратуры, мужчина разместил производство на земельном участке в жилом квартале. Территорию для работ ему предоставила родственница. Предприниматель производил деревянные кресты, при этом у него не было разрешения на загрязнение воздуха вредными веществами. Об этом пишет интернет-газета «Брянские новости».

В правоохранительные органы на бизнесмена пожаловались хозяева соседнего участка. По итогам проверки прокуратура обратилась с иском в суд. Предпринимателю придется прекратить производство крестов.

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