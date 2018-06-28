В Пскове спортсменке отказали в бесплатной диспансеризации

В Пскове девочке-спортсменке, ученице школы олимпийского резерва, отказались провести бесплатную диспансеризацию. Она не смогла это сделать ни в детской поликлинике, ни в больнице. В итоге ей пришлось оплатить медосмотр.

Об этом, как сообщает Псковское агентство информации, стало известно во время приема граждан, который провел врио губернатора Михаил Ведерников. О случившемся ему рассказала мать девочки. По ее словам, многие родители сталкиваются с подобной проблемой. Женщина в этой связи предложила создать в городе врачебно-физкультурный диспансер.

Глава региона уже распорядился провести служебную проверку по факту отказа в диспансеризации. Кроме того, по его словам, до конца августа планируется получить из федерального бюджета 30 млн рублей на создание такого диспансера. Он разместится в спорткомплексе в Борисовичах.