Украинские диверсанты взорвали памятную стелу на въезде в Иловайск

Украинские диверсанты подорвали в Донбассе стелу «За оборону Иловайска». Взрыв произошел утром 28 июня на пути следования гуманитарного конвоя МЧС России.

По данным «Донецкого агентства новостей», в момент предположительного теракта колонна из 22 грузовиков с гуманитарной помощью уже подъезжала к Донецку.

«По нашим данным, взрыв должен был произойти в момент движения гуманитарного конвоя, который вез из РФ в Донецк медикаменты и детское питание», — рассказал агентству источник в оборонном ведомстве самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).

На месте взрыва проводятся следственные мероприятия, передает телеканал «Звезда».

Ранее в четверг в Киеве рассказали о том, генштаб Украины создает бригады территориальной обороны и отдельные резервные подразделения нацгвардии и пограничников на случай масштабного военного конфликта.