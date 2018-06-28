Прямой эфир

Украинские диверсанты взорвали памятную стелу на въезде в Иловайск

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские диверсанты подорвали в Донбассе стелу «За оборону Иловайска». Взрыв произошел утром 28 июня на пути следования гуманитарного конвоя МЧС России.

По данным «Донецкого агентства новостей», в момент предположительного теракта колонна из 22 грузовиков с гуманитарной помощью уже подъезжала к Донецку.

«По нашим данным, взрыв должен был произойти в момент движения гуманитарного конвоя, который вез из РФ в Донецк медикаменты и детское питание», — рассказал агентству источник в оборонном ведомстве самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).

На месте взрыва проводятся следственные мероприятия, передает телеканал «Звезда».

Ранее в четверг в Киеве рассказали о том, генштаб Украины создает бригады территориальной обороны и отдельные резервные подразделения нацгвардии и пограничников на случай масштабного военного конфликта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинские силовики повредили газопровод при обстреле в ДНР
В ДНР обвинили украинских военных в организации сафари на людей в Донбассе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017