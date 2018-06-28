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Воронежский завод по производству кегов отстоял в суде право на работу

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Воронежский областной суд отменил постановление нижестоящей инстанции о прекращении работы производителя кегов, компании «Янберг контейнер системс». Предприятие обвиняли в загрязнении воздуха.

Как уточняет ИА «Абирег», в суде посчитали, что обстоятельств, на основании которых было принято решение о приостановке завода, недостаточно для признания его вины. Административное производство в отношении «Янберга» также было прекращено.

Теперь адвокаты предприятия намерены взыскать с Росприроднадзора судебные издержки и компенсацию за потери, вызванные остановкой конвейера. Впрочем, в ведомстве также сказали, что будут опротестовывать сегодняшнее решение суда.

Портал iz.ru 5 июня сообщал о том, что во время проверки специалисты Росприроднадзора обнаружили на участке в селе Бобяково, где расположены цеха, 13 источников загрязнения атмосферы.

По результатам замеров, сделанных в границах санитарно-защитной зоны предприятия, предельно допустимая концентрация фтористого водорода была превышена в 1,8 раза.

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