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Жительница Сургута погибла при падении мониторов в ночном клубе

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Следователи возбудили уголовное дело по факту несчастного случая в Сургуте. 36-летняя женщина получила травмы при падении мониторов в ночном клубе, в результате чего скончалась.

По словам очевидцев, на потерпевшую рухнула металлическая конструкция, на которой крепились четыре телевизора. Техника ударила женщину по голове, в результате она получила открытую черепно-мозговую травму. Полученные травмы оказались смертельными.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает ИА «Ура.ру». В ночном клубе запрошена техническая документация для проверки безопасности установленной техники, также правоохранительные органы проверяют записи с камер видеонаблюдения.

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