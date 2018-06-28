Главу карельского общества «Мемориал» задержали по делу в распространении порно

Руководителя карельского отделения общества «Мемориал» Юрия Дмитриева задержали по обвинению в насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщили в региональном отделении Следственного комитета.

Следователи задержали Дмитриева при попытке выехать из города Петрозаводск, несмотря на то, что он был под подпиской о невыезде.

при этом адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев опроверг информацию, что его подзащитный хотел скрыться за границей, заявив, что у него нет заграничного паспорта.

Ранее руководителя карельского отделения «Мемориала» судили за незаконное хранение одноствольного охотничьего ружья и за изготовление порнографии с участием несовершеннолетней девочки. По первому делу ему вынесли приговор в виде ограничения свободы на два с половиной года, а по второму оправдали. Таким образом, Дмитриев пробыл под арестом с декабря 2016 года по январь 2018 года. После этого он вышел под подписку о невыезде.

Сторона обвинения подала апелляцию, и дело Дмитриева об изготовлении порно отправили на пересмотр. В результате оправдательный приговор отменили. В настоящее время главе карельского отделения общества грозит до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемый на протяжении многих лет делал снимки своей приемной дочери в обнаженном виде. При этом защита настаивает, что мужчина просто фиксировал физическое развитие ребенка, пишет «Ридус».

Ранее трибунал Ватикана приговорил экс-сотрудника диппредставительства в США Карлоса Альберто Капеллу к пяти годам тюрьмы за хранение и распространение детской порнографии. Он также должен выплатить штраф в размере €10 тыс.