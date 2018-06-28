В Пекине ввели «желтый» уровень погодной опасности

Власти Пекина ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за приближающейся жары. В мегаполисе в ближайшие дни ожидается температура воздуха выше 35 градусов по Цельсию.

Повышенная температура воздуха сохранится в китайской столице до 1 июля.

«Пожалуйста, примите меры предосторожности», — приводит ТАСС сообщение метеорологической службы города. Горожанам в условиях аномальной жары предписали пользоваться зонтами, головными уборами, солнцезащитными очками и кремами от загара.

Жара установилась в столице Китая в последнюю неделю, в течения дня температура воздуха редко снижается ниже 32 градусов.

Минувшей осенью «желтый» уровень опасности погоды в Пекине объявляли из-за тумана.