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Квартира сгорела в Омской области в результате удара молнии

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Двухкомнатная квартира выгорела в Омской области в результате удара молнии. Пожарным потребовался почти час для ликвидации возгорания.

Пожар произошел в селе Усть-Островка. От удара молнии загорелась двухкомнатная квартира в двухэтажном доме. До приезда спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 13 человек. На тушение пожара потребовалось 50 минут, сообщает РИА «Омск-информ».

Огонь повредил отделку стен, мебель и вещи на площади 40 кв. м. Пожарные проводят проверку по факту случившегося.

Как сообщал портал iz.ru, в Азовском районе Омской области жилой дом полностью выгорел от удара молнии. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние здания.

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