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Фан-зону в Нижнем Новгороде не будут использовать в других целях

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Фан-зону в Нижнем Новгороде демонтируют после окончания ЧМ-2018. Для проведения других мероприятий ее использовать не будут. Об этом сообщает Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий.

В организации при этом ссылаются на договор с генеральным подрядчиком фестиваля болельщиков ФИФА. В нем указано, что оборудование для проведения праздников было предоставлено в городу в аренду. После окончания фестиваля оно должно быть возвращено собственнику.

ИА «НьюсНН» в этой связи напоминает, что в Казани было решено сохранить площадку фестиваля болельщиков, чтобы проводить там городские мероприятия. К площадке подведена вода, электричество и канализация. Она имеет все необходимое для проведения массовых событий.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в рейтинге фан-зон городов, принимающих матчи в рамках ЧМ-2018, нижегородская зона заняла третье место. На первом и втором расположились Москва и Санкт-Петербург.

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