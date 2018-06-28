Сумма компенсаций потерявшим жилье приморцам превысила 122 млн рублей

Приморские депутаты поддержали инициативу главы региона и приняли в первом чтении проект закона «О государственной поддержке граждан РФ, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Приморского края». Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Приморского края.

По предварительным расчетам, которые провел профильный департамент, в 2018 году сумма компенсаций превысит 122 млн рублей. Средства пойдут на обеспечение жильем людей, которые пострадали из-за ливневых дождей в период с 6 по 7 августа 2017 года. В общей сложности непригодными для проживания признаны 65 домов в Уссурийском ГО, Михайловском, Хасанском и Надежинском муниципальных районах.

Выплаты будут производится из расчета стоимости 1 кв. м общей площади, которую в свою очередь установит администрация края, и норматива общей площади исходя из количества членов семьи. Так, на одного человек приходится 33 кв. м, на двух — 42 кв. м, а на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек, будет приходится по 18 кв. м, сообщает ИА PrimaMedia.

По словам председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан Игоря Чемериса, законопроект прописывает алгоритм оказания помощи населению при возникновении ЧС регионального масштаба. С помощью принятого законопроекта отпадет необходимость принимать соответствующий закон при каждой ЧС, что существенно ускорит процесс.