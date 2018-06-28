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Медведев объявил о внедрении электронных трудовых книжек с 2020 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о поэтапном внедрении системы электронных трудовых книжек. По его словам, компании начнут передавать в Пенсионный фонд необходимую информацию в режиме онлайн с 1 января 2020 года.

На заседании кабмина глава правительства отметил, что до этого момента необходимо решить все правовые и организационные вопросы — в частности, проинформировать общественность. При этом для ряда граждан возможность ведения трудовой книжки в бумажном виде сохранится.

«Введение электронной трудовой книжки — это не только перевод документа из бумажного в электронный формат, речь идет о создании базы данных, где будет храниться информация обо всей трудовой деятельности человека», — приводит слова Медведева ТАСС.

Переход на электронные трудовые книжки позволит, по его словам, оперативно восстановить информацию в случае утраты бумажного документа и избежать «довольно сложной процедуры» по сбору информации о трудовом стаже работника. Кроме того, электронный документ сложнее подделать, а при обращении за госуслугами срок их оказания сократиться, так как все сведения уже будут в единой базе.

В апреле стало известно, что Минтруд планирует упростить правила ведения трудовых книжек, что даст возможность работодателю не знакомить работника с вносимыми в документ записями.

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