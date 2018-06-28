Путин и Инфантино забили по голу на Красной площади

Президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино посетили парк футбола на Красной площади в Москве в четверг, 28 июня. Они осмотрели павильон, в котором выставлен кубок турнира, после чего попробовали свои силы на футбольных аттракционах.

На одной из площадок Путин прицельно отправил мяч в ворота. После этого свои возможности решил испытать и Инфантино, который также забил гол.

Далее был дан старт матчу между командой легенд ФИФА и красноярским юношеским клубом «Тотем».

27 мая Путин рассказал, что планирует посмотреть матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между российской и испанской сборными.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.