Прямой эфир
Сюжет:

Путин и Инфантино забили по голу на Красной площади

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино посетили парк футбола на Красной площади в Москве в четверг, 28 июня. Они осмотрели павильон, в котором выставлен кубок турнира, после чего попробовали свои силы на футбольных аттракционах.

На одной из площадок Путин прицельно отправил мяч в ворота. После этого свои возможности решил испытать и Инфантино, который также забил гол. 

Далее был дан старт матчу между командой легенд ФИФА и красноярским юношеским клубом «Тотем».

27 мая Путин рассказал, что планирует посмотреть матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между российской и испанской сборными.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы наиболее готовые к роману гости ЧМ-2018
Сборные ЧМ-2018 поставили рекорд по количеству автоголов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017