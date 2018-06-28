Тиньков вложит $20 млн в покупку TCS Group Holding

Российский бизнесмен Олег Тиньков уведомил о планах увеличить долю участия в основанной им TCS Group Holding PLC (TCS LI), выкупив глобальные депозитарные расписки (ГДР) на сумму до $20 млн. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе Тинькофф Банка.

Там добавили, что, по данным на 25 июня, предприниматель уже купил 439921 ГДР группы на сумму $9,2 млн. Кроме того, в июне TCS Group была уведомлена о сделках по выкупу глобальных депозитарных расписок, которые совершил заместитель председателя правления, директор платежных систем Тинькофф Банка Анатолий Макешин.

«С рентабельностью капитала выше 68% мы уже являемся одним из самых прибыльных банков в мире. При этом я уверен, что акционерная стоимость бизнеса продолжит расти, и что благодаря нашим усилиям группа сможет войти в число наиболее успешных игроков на мировом рынке финтех-услуг. Именно поэтому я принял решение увеличить свою долю в бизнесе и рад, что мои коллеги из числа руководства компании последовали моему примеру», — отметил Тиньков.

TCS Group Holding PLC — инновационный онлайн-провайдер розничных финансовых услуг, основанный Тиньковым в 2006 году. В состав группы компаний входят Тинькофф Банк, виртуальный мобильный оператор «Тинькофф Мобайл», «Тинькофф Страхование», а также сеть центров разработки в крупнейших российских городах «Тинькофф Центр Разработки».

По состоянию на 1 мая этого года, Тинькофф Банк является вторым крупнейшим игроком на российском рынке кредитных карт. Чистая прибыль TCS Group Holding PLC по МСФО по итогам первого квартала 2018 года составила 5,7 млрд рублей, а рентабельность капитала — 68,5%.