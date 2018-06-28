Сотрудники минкурортов Крыма ежедневно будут лично проверять пляжи

Сотрудники министерства курортов и туризма Крыма ежедневно будут сами выезжать на пляжи Крыма, чтобы следить за их состоянием. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там сказали, что безопасность пребывания туристов на территории Крыма была и остается в приоритете. Поэтому мониторинг побережья будет осуществляться в круглосуточном режиме.

Кроме того, в министерстве напомнили, что руководство Крыма впервые в этом году возложило персональную ответственность за функционирование пляжей на глав администраций муниципальных образований.

ИА «Крыминформ» уточняет, что в 2018 году на территории республики работает 431 пляж. Это на 44 пляжа большем, чем год назад.

Власти утверждают, что пляжи готовы к курортному сезону на 97%. А вода на них соответствует санитарным и гигиеническим нормам.