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Сотрудники минкурортов Крыма ежедневно будут лично проверять пляжи

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Сотрудники министерства курортов и туризма Крыма ежедневно будут сами выезжать на пляжи Крыма, чтобы следить за их состоянием. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там сказали, что безопасность пребывания туристов на территории Крыма была и остается в приоритете. Поэтому мониторинг побережья будет осуществляться в круглосуточном режиме.

Кроме того, в министерстве напомнили, что руководство Крыма впервые в этом году возложило персональную ответственность за функционирование пляжей на глав администраций муниципальных образований.

ИА «Крыминформ» уточняет, что в 2018 году на территории республики работает 431 пляж. Это на 44 пляжа большем, чем год назад.

Власти утверждают, что пляжи готовы к курортному сезону на 97%. А вода на них соответствует санитарным и гигиеническим нормам.

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