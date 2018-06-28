Памятник культуры «Дом Нагеля» в Уфе взяли под охрану

Правительство Башкирии утвердило охранный режим памятника культурного наследия «Дом Нагеля» в Уфе. В постановлении указываются границы объекта и регламент изменений, которые недопустимы.

Как уточняет ИА «Башинформ», сейчас на первом этаже здания расположены кафе, а второе занимает учебное заведение. Сам дом был построен еще во второй половине XIX века. Первоначально он был одноэтажным и принадлежал предпринимателю Густаву Нагелю. Лишь в начале XX века в здании появился второй этаж с башенкой, а жилые помещения начали сдавать в аренду.

Портал iz.ru в мае сообщал о том, что власти столицы Башкирии обратились к руководству республики с просьбой передать в распоряжение города Уфимское городище-II. На месте первого поселения жителей ведутся археологические раскопки.

Ранее там были обнаружены артефакты, что, как считают ученые, может служить косвенным подтверждением тому, что столица республики имеет гораздо более древнюю историю, чем считалось до этого.