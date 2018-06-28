Житель Новосибирска угонял велосипеды по заказу покупателей

Предприимчивый житель Новосибирска фотографировал чужие велосипеды на улице, размещал фото на сайтах продаж, а после интереса покупателей совершал угон. По информации прокуратуры Заельцовского района,19-летнему Дмитрию в мае удалось таким образом оперативно выручить деньги за похищенное имущество.

Злоумышленнику предъявили обвинение в совершении нескольких краж. Парню грозит до шести лет колонии, пишет vn.ru.

Как сообщал портал iz.ru, уголовные дела расследуются в Югре по факту угонов автомобилей. Фигурантами выступают четверо подростков, самому младшему из которых 14 лет. Группа была задержана в Тюмени на очередной похищенной машине.