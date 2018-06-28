Иранский форвард Азмун уходит из команды

Нападающий сборной Ирана по футболу Сердар Азмун выйдет из состава национальной команды после чемпионата мира по футболу. Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram.

«Играть за сборную страны было большой честью для меня», — написал Азмун. Он также отметил, что это было тяжелым решением.

Уход из сборной Ирана по футболу футболист объяснил семейными обстоятельствами. «К сожалению, из-за оскорблений, которых не заслуживаю ни я, ни мои партнеры по сборной, ее болезнь обострилась, что заставляет меня сделать тяжелый выбор. Я выбираю мать», — говорится в сообщении в социальной сети.

Сердар Азмун объявил о прекращении выступлений за сборную #IRN в 23 года pic.twitter.com/NvSFVmdVqc — Известия Спорт (@izvestia_sport) 28 июня 2018 г.

Сборная Ирана по футболу не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2018, команда заняла третье место в группе В. Иранцы обыграли Марокко, проиграли Испании и сыграли вничью с Португалией.