Прямой эфир
Сюжет:

Иранский форвард Азмун уходит из команды

0
Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Николаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нападающий сборной Ирана по футболу Сердар Азмун выйдет из состава национальной команды после чемпионата мира по футболу. Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram.

«Играть за сборную страны было большой честью для меня», — написал Азмун. Он также отметил, что это было тяжелым решением.

Уход из сборной Ирана по футболу футболист объяснил семейными обстоятельствами. «К сожалению, из-за оскорблений, которых не заслуживаю ни я, ни мои партнеры по сборной, ее болезнь обострилась, что заставляет меня сделать тяжелый выбор. Я выбираю мать», — говорится в сообщении в социальной сети.

Сборная Ирана по футболу не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2018, команда заняла третье место в группе В. Иранцы обыграли Марокко, проиграли Испании и сыграли вничью с Португалией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Иранские болельщицы поддержали свою сборную в Саранске
Сборная Испании обыграла Иран на ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017