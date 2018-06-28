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Проект «Народный бюджет» в Орловской области разработают до 1 июля

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На портале Орловской области опубликовано распоряжение за подписью и.о. врио председателя регионального правительства Алексадра Бударина о создании рабочей группы по реализации проекта «Народный бюджет» в Орловской области.

Также распоряжением от 26 июня утвержден ее состав, сообщает InfoOrel.ru. Участники группы до 1 июля должны разработать паспорт проекта «Народный бюджет» и утвердить «дорожную карту» по его реализации.

Ранее проект Тульской области «Народный бюджет» получил высокую оценку на Российском инвестиционном форуме, который проходил в Сочи. Представители региона приняли участие в обсуждении лучших практик социально-экономического развития.

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