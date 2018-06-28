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Заведующая детсадом в Уфе получила два года колонии за взятки

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Суд Уфы вынес решение по делу бывшей заведующей детским садом в Уфе. Ее обвиняли в получении взяток более чем на 500 тыс. рублей со своих подчиненных и родителей воспитанников. Она осуждена на два года колонии общего режима и должна выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей.

Как установило следствие, с 2014 по 2017 год заведующая садиком требовала от воспитателей деньги за начисление повышенных премий и попустительство на службе. Кроме того, в 2017 году она получила от родителей двух детей, просивших зачислить тех в детсад, подарочные сертификаты магазинов бытовой техники и косметики на 16 тыс. рублей. Подсудимая не признала обвинений в свой адрес, отмечает «МедиаКорСеть».

Портал ранее приводил выдержки из доклада комитета гражданских инициатив, основанном на опросе «Левада-центра». Более половины опрошенных (55%) уверены, что во всех учреждениях берут взятки. Однако реже всего, по мнению граждан, взятки берут в школах и детских садах.

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