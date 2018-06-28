В Крыму предупредили Киев о неприятных последствиях учений у границы республики

Провокационные военные учения, которые Киев проводит у границ Крыма, может вынудить Москву перейти к более решительным действиям. Власти Украины забывают, что имеют дело с живыми людьми, а не играют в оловянных солдатиков. Об этом в четверг, 28 июня, заявил глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.

По его словам, Киеву любое военное действие важно привязать к политике, и делает он это неловко и неуклюже.

«Иногда складывается впечатление, что высшие чины Украины просто играют в оловянных солдатиков. Но им надо помнить, что это не оловянные солдатики, а живые люди», — цитирует «РИА Новости» главу общественной палаты.

Иоффе призвал предупредить Киев, что он может доиграться, и тогда Москва вынуждена будет перейти «к другим действиям — и это уже будет не игра».

По его словам, Россия делает все возможное, чтобы не перевести сложившиеся российско-украинские отношения в разряд «горячих», передает НСН.

«Украина же делает всё наоборот, потому что стремится ситуацию спровоцировать. Не дай бог, если эти планы безумного украинского руководства воплотятся в жизнь», — заключил он.

Ранее командование морской пехоты военно-морских сил ВС Украины с подчиненными артиллерийскими частями и подразделениями провели учения у границ Крыма на территории Херсонской области. Пресс-служба ВМС Украины сообщила накануне, что артиллеристы «отработали вопросы поражения целей по позициям противника в глубине временно оккупированных территорий».

Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума. За присоединение к РФ высказались 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя. После этого отношения Москвы и Киева резко ухудшились.