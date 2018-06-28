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Участники XX Волжского крестного хода добрались до Калязина

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В Калязине Тверской области готовятся к встрече участников XX Волжского крестного хода. Паломники должны войти в город завтра, 29 июня. Он станет конечной точкой маршрута.

Торжественная церемония встречи состоится на причале яхт-клуба. Затем шествие двинется в направлении храма Вознесения Господня. Там состоится вечернее богослужение, уточняют «Тверские ведомости».

XX Волжский крестный ход начался 2 июня от истока Волги. Паломники посетили 24 муниципалитета Тверской области. В этом году событие посвящено 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев.

Портал iz.ru в июне также сообщал о пешем крестном ходе в ознаменование 100-летия убийства царской семьи. Паломники прошли 700 км от Тобольска в Тюменской области через Алапаевск до Екатеринбурга.

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