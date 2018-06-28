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Водные штрафные стоянки откроют возле туристических мест Ленобласти

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Фото: ТАСС/Светлана Холявчук
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Управление по транспорту Ленинградской области решило создать несколько штрафных стоянок на воде. Туда будут отправлять маломерные суда, нарушающие правила перевозки пассажиров.

Как пояснили в пресс-службе управления, нововведения необходимы в связи с растущей популярностью речных маршрутов к культурным центрам региона. Стоянки разместят в районе Старой Ладоги, острова Коневец и других туристических объектов, передает телеканал «78».

Напомним, власти Ленинградской области намерены организовать водные туристические маршруты до Великого Новгорода. Теплоходы будут курсировать от Старой Ладоги. Для таких рейсов необходимо провести работы по дноуглублению Волхова. Подрядчик уже построил причал в Старой Ладоге, до конца лета 2018 года планируется завершить строительство объекта на берегу реки Свирь.

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