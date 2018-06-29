Футбольные выходные с «Известиями»

Россия–Испания

Российская команда впервые за 32 года сыграет в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Подопечные Станислава Черчесова в результате двух стартовых побед в группе над Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1) досрочно обеспечили себе участие в плей-офф домашнего турнира. Успешная серия была прервана в последнем туре сборной Уругвая, разгромившей россиян со счетом 3:0. В итоге хозяева чемпионата оказались вторыми в квартете А. Теперь им предстоит встреча с командой Испании — чемпионом мира-2010 и победителем двух чемпионатов Европы из трех последних. С учетом высокого класса соперника шансы россиян на выход в четвертьфинал кажутся небольшими, но на этом чемпионате наша команда уже приучила зрителей, что она способна удивить публику в любой момент. Тем более в строй вернется один из лидеров сборной — Алан Дзагоев, получивший травму на старте турнира.

1 июля, 17:00. БСА «Лужники» (Москва). Прямая трансляция на «России 1»

Франция–Аргентина

Центральная встреча 1/8 финала состоится в Казани. С трудом выбравшаяся из группы сборная Аргентины постарается опровергнуть мнение скептиков, называющих ее одним из главных разочарований турнира. Команда не смогла обыграть на старте группового этапа сборную Исландии (1:1), затем была разгромлена хорватами (0:3), а в последнем туре находилась в пяти минутах от досрочного вылета с мундиаля, но гол Маркоса Рохо в концовке игры с Нигерией (2:1) спас положение. Теперь подопечные Хорхе Сампаоли постараются повторить успех времен прошлого чемпионата мира — тогда в Бразилии команда Лионеля Месси дошла до финала, лишь в дополнительное время проиграв Германии (0:1). Сейчас противостоять аргентинцам будет сборная Франции, показывающая невзрачную игру, но добивающаяся результата. Подопечные Дидье Дешама вправе рассчитывать на успех за счет обороны, а также индивидуального мастерства в нападении Антуана Гризманна и Поля Погба.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

30 июня, 17:00. «Казань Арена». Прямая трансляция на «России 1»

Уругвай–Португалия

Соперники сборной России по группе попытаются сдержать действующих чемпионов Европы — португальцев. Подопечные Фернанду Сантуша провели неоднозначный групповой этап, включивший в себя яркую ничью с Испанией (3:3) с хет-триком Криштиану Роналду, тяжелую победу над Марокко (1:0) и ничью с Ираном (1:1).

Сборная Уругвая также выдала не самые выдающиеся три игры в своем квартете, но в каждой из них смогла добиться нужного результата. Теперь команде Оскара Табареса предстоит сдержать Криштиану Роналду и максимально использовать индивидуальные качества своей главной звезды — Луиса Суареса.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

30 июня, 21:00. Олимпийский стадион «Фишт» (Сочи). Прямая трансляция на Первом канале

Хорватия–Дания

Оба коллектива впервые за 20 лет могут пройти дальше первого раунда плей-офф. Датчане в последний раз играли в 1/8 финала в 2002 году, а до четвертьфинала доходили на мундиале 1998 года, когда лидерами коллектива были легенды в лице вратаря Петера Шмейхеля и братьев Микаэля и Брайана Лаудрупа. Теперь в их воротах играет сын Шмейхеля Каспер, отбивший пенальти в матче с Перу (1:0) и отыгравший всухую встречу с Францией (0:0). Он будет одной из главных надежд скандинавов в попытке сдержать атакующий потенциал Луки Модрича и Марио Манджукича. Игра этих футболистов уже принесла хорватам три победы в трех матчах в группе, включая разгром Аргентины, а также выигрыш вторым составом у сборной Исландии.

В воскресенье балканский коллектив попробует повторить главное достижение в своей истории, когда на ЧМ-1998 Хорватия дошла до полуфинала и заняла третье место. Это противостояние примечательно еще и тем, что его победитель может выйти в четвертьфинале на команду России — в случае ее успешной игры против Испании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

1 июля, 21:00. Стадион «Нижний Новгород». Прямая трансляция на Первом канале

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