Прямой эфир

Дороги к школам отремонтируют в Карелии к началу учебного года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К началу учебного года в Карелии должны отремонтировать все дороги, по которым передвигаются школьные автобусы. Проверку качества покрытия провели сотрудники республиканского управления автомобильных дорог. Виды и объемы работ уже определены.

Как сообщает ИА «Карелinform», общая протяженность дорог, ведущих к школам в Карелии, составляет 2 тыс. 614 км. Большая часть приходится на дороги регионального или межмуниципального значения.

Кроме восстановления ровности проезжей части гравийных дорог и профилировки обочин планируется устранить деформацию и повреждения асфальтобетонного покрытия, восстановить изношенные слои, убрать просадки и повреждения на дорогах с щебеночным покрытием. На данный момент выполнено около трети от всего запланированного объема работ.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Карелии планируется отремонтировать федеральную трассу А-121 «Сортавала». Планируемая стоимость контракта - 223,5 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тротуары и уличное освещение появятся на выезде из Петрозаводска
Водителей Петрозаводска подозревают в обмане с исками о плохих дорогах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017