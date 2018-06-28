Дороги к школам отремонтируют в Карелии к началу учебного года

К началу учебного года в Карелии должны отремонтировать все дороги, по которым передвигаются школьные автобусы. Проверку качества покрытия провели сотрудники республиканского управления автомобильных дорог. Виды и объемы работ уже определены.

Как сообщает ИА «Карелinform», общая протяженность дорог, ведущих к школам в Карелии, составляет 2 тыс. 614 км. Большая часть приходится на дороги регионального или межмуниципального значения.

Кроме восстановления ровности проезжей части гравийных дорог и профилировки обочин планируется устранить деформацию и повреждения асфальтобетонного покрытия, восстановить изношенные слои, убрать просадки и повреждения на дорогах с щебеночным покрытием. На данный момент выполнено около трети от всего запланированного объема работ.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Карелии планируется отремонтировать федеральную трассу А-121 «Сортавала». Планируемая стоимость контракта - 223,5 млн рублей.