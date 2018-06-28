Фестиваль уличных музыкантов пройдет накануне Дня города в Рязани

Днем города в Рязани в этом году официально станет 4 августа. Дату утвердили депутаты гордумы. Празднование растянется на несколько дней.

По традиции торжества начнет 2 августа Рязанское десантное училище. 3 августа состоится ежегодный фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» на Почтовой. 4 августа пройдет большой праздничный концерт на площади Ленина, передает РИА «7 новостей».

По данным историков, еще в VII–VIII веках близ Рязани на Борковском острове располагался укрепленный торговый город, существование которого подтверждают находки иностранных пломб с прибывавших судов, драгоценные монеты и остатки оружия. Официальный год основания города — 1095-й, был предложен в середине XIX века.