США призвали страны Совбеза ООН ввести санкции против Ирана

Присоединиться к Вашингтону и ввести санкции против Ирана из-за его «враждебного поведения» призвал страны Совета Безопасности при ООН заместитель постпреда США Джонатан Коэн.

Коэн заявил на посвященном выполнению Тегераном ядерной сделки заседании СБ ООН о необходимости добиваться значительных последствий при противостоянии со страной, постоянно нарушающей резолюции совета.

По словам заместителя американского постпреда, Соединенные Штаты готовы работать с членами СБ, чтобы предпринять шаги против «угрозы, которую представляет Иран», сообщает телеканал «360».

В 2015 году Тегеран и шесть международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция) подписали документ об урегулировании иранской ядерной проблемы.

Участники соглашения приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза, введенные ранее из-за ядерных разработок.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал сделку, обвиняя Иран в нарушениях СВПД. Глава Белого дома в начале мая объявил о выходе из многостороннего соглашения. Трамп пообещал вернуть старые санкции, а также ввести новые ограничения, в том числе против государств, ведущих бизнес с Тегераном.

При этом остальные посредники неоднократно предостерегали США от подобного шага.

Так, глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что это решение лишит мир одного из важнейших документов по режиму нераспространения ядерного оружия. Отказ Соединенных Штатов от ядерной сделки может привести к войне, заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. Берлин и Лондон также критиковали принятое Вашингтоном решение.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил накануне, что Россия удивлена отсутствием в докладе генерального секретаря организации Антониу Гутерриша по резолюции 2231 по иранской ядерной сделке обвинений в адрес США в нарушении договоренности.

Ранее заместитель главы иранского МИДа Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран рассматривает возможности выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе уже через несколько недель.