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Московский суд арестовал подозреваемого в госизмене

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Лефортовский суд Москвы санкционировал арест подозреваемого в госизмене россиянина Андрея Жукова. Он пробудет под стражей до 24 августа.

Жукова подозревают в преступлении по статье 275 УК РФ (государственная измена). Наказание может составлять до 20 лет лишения свободы. Суть обвинения в суде не уточнили, сославшись на секретность дела.

3 апреля ФСБ пресекла передачу иностранцам секретной военной карты. Задержаны трое россиян и гражданин Украины. В местах их проживания — Екатеринбурге, Симферополе и Омске — провели обыски, в ходе которых изъяты электронные и бумажные копии карт Генштаба. В ведомстве отметили, что один из задержанных ранее привлекался к ответственности за госизмену. Подробности случившегося не раскрывались.

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