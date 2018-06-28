Московский суд арестовал подозреваемого в госизмене

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест подозреваемого в госизмене россиянина Андрея Жукова. Он пробудет под стражей до 24 августа.

Жукова подозревают в преступлении по статье 275 УК РФ (государственная измена). Наказание может составлять до 20 лет лишения свободы. Суть обвинения в суде не уточнили, сославшись на секретность дела.

3 апреля ФСБ пресекла передачу иностранцам секретной военной карты. Задержаны трое россиян и гражданин Украины. В местах их проживания — Екатеринбурге, Симферополе и Омске — провели обыски, в ходе которых изъяты электронные и бумажные копии карт Генштаба. В ведомстве отметили, что один из задержанных ранее привлекался к ответственности за госизмену. Подробности случившегося не раскрывались.