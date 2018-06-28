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Дело возбудили после смерти младенца в кабинете забора крови в Ельце

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Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти полугодовалого ребенка в поликлинике в Липецкой области. Мальчик скончался в кабинете забора крови.

По данным следствия, родители в Ельце обратились к педиатру с жалобами на отсутствие аппетита и излишнюю потливость, которые наблюдались у младенца в течение двух недель. Медик выдала направление на анализы. На следующий день малышу стало плохо в процедурном кабинете. Мальчик потерял сознание при попытке забора крови. Спасти жизнь ребенка не удалось.

Для установления всех обстоятельств следователи изъяли медицинскую карту ребенка. Проводится судебно-медицинская экспертиза, которая установит точные причины смерти младенца.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает GOROD48.

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