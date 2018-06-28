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Главу «Мемориала» в Карелии задержали по делу о сексуальном насилии

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Причиной задержания главы карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева стало новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального управления СК.

В СК заявили, что общественный деятель является подозреваемым, ему грозит до 20 лет лишения свободы. О задержании Дмитриева, который находится под подпиской о невыезде, при попытке выехать из Петрозаводска стало известно 27 июня.

Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев опроверг информацию о намерении своего подзащитного скрыться за границей, объяснив, что у Дмитриева нет загранпаспорта.

По его словам, общественник вместе с сестрой ехал на кладбище, откуда собирался направиться в монастырь.

Дмитриев пробыл под арестом в СИЗО с декабря 2016 года по январь 2018-го. Его отпустили под подписку о невыезде.

5 апреля Петрозаводский горсуд оправдал Дмитриева по статьям об изготовлении порнографии с участием несовершеннолетней, однако признал виновным в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия.

Ему назначили 2,5 года ограничения свободы. Однако 14 июня Верховный суд Карелии отправил дело Дмитриева об изготовлении порноматериалов на пересмотр. Апелляционная инстанция отменила приговор горсуда, назначив ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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