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В Нижнем Тагиле тушат пожар в мебельном цехе площадью 600 кв. м

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В мебельном цехе в Нижнем Тагиле ликвидируют пожар на площади 600 кв. м. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Свердловской области.

По данным ведомства, 12 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных. Информации о пострадавших пока нет. На месте ЧП развернут штаб пожаротушения, сообщает «РИА Новости».

Накануне сообщалось о крупном пожаре на территории моторостроительного объединения имени Баранова в Омске. Площадь возгорания в одном из цехов составила 600 кв. м. В результате ЧП никто не пострадал.

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