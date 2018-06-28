Компанию «Пензалифт» решили не объявлять банкротом

Арбитражный суд Пензенской области отказал Федеральной налоговой службе в иске о процедуре банкротства в отношении СМУП «Пензалифт».

Несмотря на задолженность в размере более 70 млн рублей, предприятие продолжает стабильно выполнять работы по техническому обслуживанию лифтов, по обработке дерева и металла (лавки, лазерная резка по металлу, беседки и др). Продукцию можно увидеть в скверах Пензы и Заречного, отмечает ИА «Пенза-Пресс».

Как писал портал iz.ru, ситуация со свиноводческим комплексом «Агроэнерго» в Хабаровском крае остается тяжелой. Однако владельцы хозяйства уже заявили, что не намерены его банкротить. Подготовлен инвестиционный проект, который предложили некоторым крупным банкам в Москве. Ожидается, что кредит «Агроэнерго» получит в ближайшее время.