«Северный поток – 2» начнут строить до получения разрешения от Дании

Трубопровод «Северный поток – 2» могут начать строить летом 2018 года до получения разрешений от Дании, рассказал финансовый директор оператора проекта Nord Stream 2 AG Пол Коркоран на газовой конференции в Вашингтоне.

«Мы планируем начать летом. Мы начали подготовительные работы на береговой части и на дне, мобилизованы трубоукладочные судна, поэтому они могут начать укладку труб в предстоящие недели», — приводит ТАСС слова Коркорана.

На территорию Дании приходится лишь 10% маршрута, подчеркнул финансовый директор. По его мнению, если правительство Дании не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, маршрут изменят.

В таком случае, вероятнее всего, трубопровод проложат в международных водах к северу от Дании. Коркоран отметил, что пока компания-оператор не подавала заявку на прокладку в международных водах и ожидает разрешения на укладку в исключительной экономической зоне Дании.

Проект «Северный поток – 2» предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России до Германии по дну Балтийского моря.

Газопровод протяженностью более 1,2 тыс. км должен пройти через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. На данный момент ожидается разрешение на строительство только от Дании.

Премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен 26 июня заявил, что его страна может принять закон, который позволит на юридических основаниях заблокировать или отсрочить строительство газопровода.

Ввод в строй «Северного потока – 2» запланирован на конец 2019 года.