Ребенок умер в больнице после падения с 9-го этажа в Оренбуржье

Следователи начали проверку по факту гибели двухлетнего ребенка в Оренбургской области. Мальчик выпал из окна на девятом этаже.

Инцидент произошел в городе Гай. По предварительным данным, ребенок находился дома с родителями и ненадолго остался без внимания. Мальчик залез со стула на подоконник и оперся на москитную сетку. Конструкция не выдержала, и малыш выпал из окна. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

С многочисленными травмами мальчика доставили в больницу. Несмотря на оказанную помощь, ребенок скончался. Следствие начало проверку по данному факту.

Как сообщал портал iz.ru, в Иркутске из окна на 15-м этаже выпала десятилетняя девочка. Она облокотилась на москитную сетку. Школьница скончалась по пути в больницу.