Китайский конный путешественник доскакал до Саратова

В Саратов прибыл русско-китайский путешественник Цзин Ли. Он остановился в городе на отдых и пробудет здесь один день.

Как уточняет ИА «Взгляд-инфо», Цзин Ли начал свой путь из города Усть-Джегута в Карачаево-Черкесии 21 марта. Завершиться поездка должна в Мурманске. В общей сложности Цзин Ли проскачет верхом 5 тыс. км.

Вояж посвящен ЧМ-2018 и пройдет по всем городам, принимающим мировое первенство. Путешественник уже побывал на стадионах в Сочи, Ростове-на-Дону и Волгограде.

Завтра он планирует отправиться в Самару, затем его ждут Казань, Саранск, Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург и Мурманск.

Цзин Ли родился в Китае, но переехал в Россию под влиянием русской литературы. Он живет в Москве и преподает китайский язык.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что на ЧМ-2018 в Россию на тракторе приехал немецкий болельщик Гурберт Вирт. Он преодолел более 2,5 тыс. км от Форххайма до Москвы и остался доволен качеством российских дорог.