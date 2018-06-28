В Московском зоопарке построят новый павильон

Московский зоопарк создаст новый павильон «Ластоногие». Строительство бассейна для тюленей, моржей, нерп, морских котиков и белух начнется до конца 2018 года, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Условия в новом павильоне стремятся создать максимально приближенными к природным условиям для животных. Так, в сооружение войдет шесть бассейнов глубиной 3,5–7 м. В них будет поддерживаться эффект искусственной волны, оптимальная температура и соленая вода с необходимыми для животных свойствами.

Уникальный для России проект, над которым работали отечественные и немецкие зоологи, утвержден в столичном комитете по архитектуре и градостроительству.

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила, что при проектировании стремились выполнить три задачи: создать условия для экспонирования, благоприятную среду для ластоногих обитателей и возможности для изучения уникальных морских животных, занесенных в Красную книгу России и Международную Красную книгу.

Закон о тюремных сроках за торговлю редкими животными в интернете был подписан президентом России Владимиром Путиным 28 июня. Незаконная добыча и продажа через интернет особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу, теперь может караться сроком до четырех лет лишения свободы и штрафом до 1,5 млн рублей.