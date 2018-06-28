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Пожилые супруги погибли во время пожара в удмуртской деревне

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Пара пенсионеров погибла при пожаре в Глазовском районе Удмуртии. Возгорание в жилом доме в деревне Верхняя Убыть произошло 27 июня.

По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ИА «Сусанин». Пламя уничтожило дом и надворные постройки. Спасатели нашли на месте пожара тела 65-летнего мужчины и 61-летней женщины, они были супругами. 

Как писал портал iz.ru, недавно пожар произошел в одном из частных домов в деревне Кунач Орловской области. Из огня спасли двухлетнего ребенка. В шоковом состоянии он доставлен в больницу. В результате случившегося пострадали 59-летняя женщина и 27-летний мужчина. 

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