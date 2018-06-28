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Меркель призвала Запад к диалогу с РФ и повышению обороноспособности

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Фото: Global Look Press/Darmer/Davids/Ropi
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что странам Запада следует быть готовыми к диалогу с Россией и при этом повышать свою обороноспособность, сообщает ТАСС.

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«Мы должны развивать наши военные способности, но одновременно сохраняются в силе наши предложения о диалоге по отношению к России», — сказала Меркель, выступая с правительственным заявлением в бундестаге.

На предстоящем саммите НАТО и будут разрабатываться меры, касающиеся повышения обороноспособности, подчеркнула канцлер. Меркель отметила, что поддерживает подход НАТО к диалогу с Россией.

«Я разделяю позицию генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что необходимо продолжать работу в рамках нашего двойного подхода к России. Мы должны укреплять наши возможности, но наше предложение о диалоге остается в силе», — сказала немецкий политик.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков выявил уязвимости в политике Меркель. Самой слабой стороной он назвал антироссийские санкции и позицию в миграционной политике. Он уточнил, что ФРГ ежегодно теряет €7,5 млрд из-за «безрезультатных» антироссийских санкций, при этом на нее же приходится 40% всех потерь ЕС.

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