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Молодежное правительство появится в Новосибирской области

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Новосибирская область войдет в число регионов, в которых представители молодежи будут привлечены к процессам управления. Координатор проекта «Молодежное правительство Новосибирской области» Александр Лавренчук рассказал подробности этой инициативы.

По его словам, которые приводит ресурс vn.ru, возраст кандидатов в члены кабинета составляет от 14 до 30 лет. Правительство будет рассматривать проектную деятельность, являясь совещательным консультативным органом.

Авторы инициативы, объясняя ее появление, указывали на необходимость наладить диалог молодежи с действующей властью. Так, судя по результатам опросов, проведенных среди молодых людей от 14 до 30 лет, у них нет взаимопонимания с властями.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Мурманской области действует молодежная палата. В региональном руководстве посчитали, что появление такой палаты будет способствовать приобщению активных молодых людей к взаимодействию с органами государственной власти области и участию в социально-политической жизни региона.

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