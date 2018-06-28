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Началась разработка проекта моста через Калининградский залив

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Техническо-финансовую модель моста через Калининградский залив от микрорайона Космодемьянского до Шоссейного разработает ООО «Научно-исследовательского и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры». Организация получит на эти цели 14,25 млн рублей.

Мост, соединяющий Южный и Северный обходы, будет особенно актуальным в случае размещения нового порта в Балтийске. Переправа позволит закольцевать Окружную дорогу. Протяженность путепровода от поселка Космодемьянского до Шоссейного составит около 7 км. В 2016 году власти Калининградской области сообщали о планах по вводу моста к 2022 году, напоминает Калининград.Ru.

Весной в Калининграде начался ремонт Медового моста через реку Преголя, который является памятником истории. Весь процесс должен занять 300 дней с момента подписания контракта. В частности, подрядчик должен выполнить реставрационные работы. На проезжей части моста и тротуарах появится новый деревянный настил из бруса лиственницы, которая будет обработана специальной пропиткой.

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