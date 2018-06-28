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Вертолетные туры на Маньпупунер в Коми начнутся в июле

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Фото: РИА Новости/Юрий Лушин
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В ближайшее время в Коми откроют новое направление для путешествий. Уже в июле будет организован вертолетный маршрут из Троицко-Печорска на плато Маньпупунер, или Столбы выветривания. Это совместный проект регионального министерства культуры и туризма, Финно-Угорского этнопарка и компании «Комиавиатранс».

Как рассказал на встрече с главой Коми Сергеем Гаприковым глава администрации Троицко-Печорского района Илья Сидорин, самые удобные месяцы для посещения плато — это март и июль. А основной поток туристов, желающих посетить плато, идет из Свердловской области.

Между тем, сколько будет стоить вертолетное путешествие на Маньпупунер, пока не уточняется. Сейчас этот вопрос прорабатывает Финно-угорский этнопарк, который выступает региональным туроператором, сообщает «Комиинформ».

Маньпупунер является геологическим памятником Коми. Второе название этого плато — «Болвано-из», что в переводе с языка Коми означает «Гора идолов». Памятник представляет комплекс из семи останцев высотой до 42 м. Маньпупунер является объектом культа манси и считается одним из семи чудес России.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в этом году туристические агентства Коми предложат водный тур по реке Кожим, сплав по Печоре, экскурсии «Каньоны Ния-Ю», «Дыхание Арктики», этнографическую экспедицию «Ижма туй» и «По следам старообрядцев».

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